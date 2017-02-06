На основе доброй воли

Б. Сатбаев,

судья СМЭС г. Астаны

В соответствии с п. 2 ст. 28 Конституции в Республике Казахстан «поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность».

В Послании Президента Республики Казахстан Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан 2050» новый политический курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года особо отмечается роль проведенной в предыдущие годы социальной политики, которая обеспечила общественную стабильность и согласие в стране.

16 ноября 2015 года подписан Закон РК «О благотворительности», который впервые в нашей стране регулирует общественные отношения, возникающие в сфере благотворительности. В основу закона положена правовая модель, согласно которой благотворительная, спонсорская и меценатская деятельность представляют собой самостоятельные направления такого широкого и многогранного социального явления, как благотворительность. Каждое из них имеет свои организационные особенности, нуждающиеся в самостоятельной правовой регламентации. Вместе с тем первичные правовые основания такой деятельности идентичны. Это позволяет, во-первых, разграничить организационные и правовые характеристики употребляемых терминов «благотворительность», «спонсорство» и «меценатство», во-вторых, избавиться от необходимости разработки и принятия отдельных законов о благотворительной, спонсорской и меценатской деятельности.

Законом определено понятие «меценатской деятельности» как деятельности мецената по оказанию благотворительной помощи на основе доброй воли в развитии науки, образования, культуры, искусства, спортивного мастерства, сохранении исторического и этнокультурного достояния общества и государства в соответствии с настоящим Законом, законами и международными договорами Республики Казахстан.

Если посмотреть, как развивалось меценатство в других государствах, то, например, во Франции начало государственной поддержки меценатства восходит к началу ХVI века, традиционно благотворительность там является неотъемлемой частью общественной жизни. После принятия закона о меценатстве 11 ноября 2003 года благотворительность в стране возросла на 30-35 процентов, этому способствовали не только достаточно выгодные льготы по налогообложению, дифференциации источников финансирования, но и прежде всего систематизация и планирование сфер благотворительности.

В Великобритании действует принцип смешанного многоканального финансирования культуры и науки. Посреднические агентства, призванные регулировать комплекс взаимодействия «бизнес-культура», проводят соответствующие мониторинг, изучают запросы общества и т. д.

В Австрии закон о благотворительности действует с 1978 года. Помимо меценатской деятельности эффективно действует институт государственных грантов.

На территории постсоветских государств можно привести в пример Армению, в которой принят закон о гуманитарной помощи. Благотворительная деятельность здесь пользуется налоговыми льготами по программам, которые утверждены государством.

Меценатская деятельность согласно Закону РК «О благотворительности» определена как вид благотворительности, при осуществлении которой возможно взаимодействие с государственными органами. Также определен порядок осуществления меценатской деятельности. Объектами меценатской деятельности в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона «О благотворительности» являются:

- объекты науки, образования, культуры, искусства, спорта, исторические и этнокультурные памятники, а также граждане РК, иностранцы, лица без гражданства, оралманы, работающие в указанных сферах либо внесшие вклад в их развитие;

- граждане РК, иностранцы, лица без гражданства, оралманы, нуждающиеся в неотложном платном лечении в медицинских учреждениях РК и (или) за рубежом;

- лица, нуждающиеся в именных стипендиях для получения платного образования и (или) повышения профессиональных качеств;

- объекты благотворительности, пострадавшие в результате аварий и (или) стихийного бедствия и требующие безотлагательной благотворительной помощи и другие объекты.

Меценат это лицо, осуществляющее меценатскую деятельность. Им может выступать как физическое, так и юридическое лицо.

Таким образом, в Казахстане установлены правовые основы для осуществления благотворительной, спонсорской и меценатской деятельности в соответствии с признанными мировыми образцами такой деятельности.