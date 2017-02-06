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В Кремле сочли оскорблением слова журналиста, назвавшего Путина "убийцей"

6 февраля 2017, 15:54

"И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании", — заявил Песков.


Кремль считает недопустимыми и оскорбительными высказывания журналиста американской телекомпании Fox News в адрес президента России Владимира Путина и рассчитывает получить извинения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп во время интервью журналисту Fox News Биллу О'Рейли рассказал об уважении к российскому президенту. О'Рейли напомнил Трампу об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал российского лидера "убийцей". "А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?" — сказал в ответ на это Трамп, подчеркнув, что Соединенным Штатам "лучше ладить с Россией, чем наоборот".

"Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании", — заявил Песков журналистам, комментируя вопрос о реакции Трампа на обвинения в адрес Путина со стороны журналиста.

При этом ответ Трампа пресс-секретарь главы государства комментировать не стал. "Что касается заявлений президента США, то в данном случае я бы оставил без комментариев", — подчеркнул он.

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