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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 321,94, EURKZT_TOD - 345,90/346,40, RUBKZT_TOD = 5,4712, USDKZT_0_001 =+7,7861, USDKZT_0_002 = +7,0790 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

 

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 321,94 тенге за доллар США при объеме торгов 61 150 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 345,90 тенге за евро, предложение - 346,40 тенге за евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4712 тенге за рубль при объеме торгов 80 000 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 321,80 тенге за доллар (-1,12 тенге), суммарный объем торгов - 101 950 тыс. USD (-2 350 тыс. USD).

 

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +7,7861 % годовых при объеме торгов 17 300 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +7,0790 % годовых при объеме торгов 722 600 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 28 банков.

6 февраля 2017, 15:53
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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