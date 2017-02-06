ТОП-5 БВУ по привлечению розничных вкладов за декабрь 2016 года

Казахстанские вкладчики закончили год на мажорной ноте, и пополнили депозитный портфель за декабрь сразу на 222,4 миллиарда тенге. В целом, за год объем банковских сбережений физлиц прирос на 1 триллион, до 7,9 триллиона тенге.

Портфель розничных вкладов БВУ РК за год вырос на 14,8% (на 1 трлн тг). Только за декабрь объем депозитов физлиц вырос еще на 2,9% (на 222,4 млрд тг).

По итогам 2016 года портфель розничных банковских сбережений достиг 7,9 трлн тенге. В плюсе оказались 26 из 34 БВУ.

В ТОП 5 лидеров по абсолютному росту розничных вкладов за декабрь вошли Народный, Сбербанк, БЦК, Kaspi и Жилстройсбербанк. На них приходиться 88,5% прироста от всех БВУ РК (годом ранее - 43,3%). Совокупная доля розничных вкладов у ТОП 5 банков увеличилась за месяц с 49,0% до 50,1% от БВУ РК.

Лидером по абсолютному приросту розничных вкладов в декабре является Народный Банк, который увеличил свой портфель на 69,6 млрд тенге, до 1,6 трлн. По объему вкладов физлиц банк занимает первое место среди БВУ РК, опережая ближайшего конкурента на 240,2 млрд тенге. Доля Народного Банка от розничных вкладов БВУ РК за год не изменилась, и находится в среднем в районе 21%.

На втором месте расположился Сбербанк - плюс 44,9 млрд тенге. По объему депозитного портфеля физлиц Сбербанк занимает 5 место, с суммой 627,8 млрд тенге. Доля Сбербанка от депозитного портфеля физлиц за год увеличилась с 7,2% до 7,9%. Сегодня банк успешно выполняет задачи, озвученные перед собой в стратегии на 2014-2018 года в сегменте розничных вкладов, где говориться об увеличении портфеля более чем в 1,5 раза (с начала 2014 года, портфель розничных вкладов Сбербанка увеличился в 2,8 раз).

Замыкает лидирующую тройку БЦК, с абсолютным приростом на 29,6 млрд тенге, до 551,9 млрд (6 место по объему розничных вкладов). В течении года, с декабря 2015, банк терял свою долю в портфеле розничных вкладов БВУ РК, и к ноябрю 2016 упал с 7,9% до 6,8%. Но уже в декабре 2016 вернул 0,2 процентных пункта, до 7,0%. В течении года доля банка от портфеля розничных вкладов БВУ РК составляла 7-8%.

На четвертом месте Kaspi Bank, с абсолютным приростом за декабрь в 26,9 млрд тенге. С объемом портфеля депозитов физлиц 738,4 млрд тенге, Kaspi Bank входит в ТОП 3 БВУ РК по этому показателю.

Замыкает ТОП 5 лидеров по абсолютному приросту в декабре Жилстройсбербанк - плюс 25,7 млрд, до 410,5 млрд тенге. Доля банка от объема розничных вкладов БВУ РК за год выросла с 4,3% до 5,2% (8 место по объему розничных вкладов среди БВУ РК). Жилстройсбербанк является единственным банком в стране, реализующим систему жилищных строительных сбережений.