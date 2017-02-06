Ж.Касымбек рассказал о планах МИР РК по внедрению технологий Индустрии 4.0

Внедрение элементов Индустрии 4.0 не только важнейший фактор конкурентоспособности предприятий, но и возможность Казахстану значительно нивелировать, такие факторы как отсутствие выхода к морю, малый внутренний рынок, дефицит квалифицированных кадров.

Об этом сообщил Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек сегодня в ходе расширенного заседания Правительства РК с участием Главы государства Н.А.Назарбаева.

Для обеспечения устойчивого ускоренного роста промышленного производства необходимо, как это указано в Послании, приступить к системному внедрению элементов четвертой промышленной революции.

Для этого, в партнерстве с ведущими мировыми компаниями, в течение 2017 года будут определены сектора промышленности, наиболее готовые к комплексному внедрению элементов новой экономики. В этих секторах будут реализованы проекты по внедрению технологий Индустрии 4.0 с дальнейшим распространением опыта на другие предприятия и сектора.

Одним из направлений создания новых индустрии является развитие производства электромобилей и соответствующей инфраструктуры. Для этого будет разработана дорожная карта и начата ее реализация.

Справочно:

На сегодняшний день в различных странах приняты средне- и долгосрочные инициативы и концепции внедрения «Индустрии 4.0.»: «Industrie 4.0» в Германии, «Industrie du Futur» во Франции, «Manufacturing innovation 3.0» в Южной Корее, «Make in India» в Индии, «Industria Conectada 4.0» в Испании, «The New Robot Strategy» в Японии, «Manifattura Italia» в Италии и др.

В ЕС действует программа «Factory of the future», в США программа Advanced manufacturing partnership, в Германии программа Mittelstand 4.0, в рамках которых популяризируется и поддерживается развитие новых перспективных направлений технологий, материалов в обрабатывающей промышленности и в других отраслях экономики.

АО «КИРИ» достигнуты предварительные договоренности с институтом Fraunhofer (Германия) в части диагностики обрабатывающего сектора РК на степень готовности внедрения элементов Индустрии 4.0, а также разработки системных рекомендаций по ускорению внедрения элементов в обрабатывающую промышленность.

Fraunhofer - крупнейший европейский институт прикладных исследований в промышленности, объединяющий порядка 67 институтов, включая институт промышленной автоматизации, институт исследования новых материалов, институт интеллектуализированных систем, где трудятся 24 тыс. сотрудников (в основном с инженерным образованием и образованием в сфере естественных наук). Один из основных координаторов по развитию Индустрии 4.0 в Германии;