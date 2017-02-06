В России представили новый Solaris

В России состоялся премьерный показ нового Hyundai Solaris. Во втором поколении бюджетный седан стал немного больше и просторнее – его длина, ширина и размер колесной базы увеличились на 3 см.





Шасси модели осталось прежним, а вот заднюю подвеску инженеры модернизировали. Кроме того, у «Соляриса» поменялся базовый мотор. На смену 1,4-литровому 107-сильному агрегату семейства Gamma пришел двигатель Kappa. При том же объеме он выдает 99,7 л.м. и 132,4 Нм. Старшие модели по-прежнему будут оснащаться 1,6-литровой 123-сильной четверкой.





Новый Hyundai Solaris получил безальтернативный электроусилитель руля, опцию подогрева заднего ряда сидений, мультимедийный комплекс с поддержкой Android Auto, Apple CarPlay и навигацией TomTom.





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