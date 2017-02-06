Часть крыши рухнула с кривой девятиэтажки в Уральске
6 февраля 2017, 16:16
Пострадавших из-за ЧП нет.
Парапет с крыши длинной в два метра упал в месте, где часто ходят прохожие, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказывают местные жители, в пятницу, 3 февраля, их напугал сильный грохот во дворе многоэтажки. Как оказалось, это рухнул парапет с крыши.
- Тут с детьми ходят, а если бы на кого-то упало, - негодует жительница дома. - Хорошо, что все обошлось. Дом наш старый. Проблем в этом доме хватает: трещины по стенам идут, а не так давно у нас обвалился подъездный козырек, но его уже заменили.
Как сообщил председатель КСК "Строитель" Бейбит Бактигереев, пострадавших из-за ЧП нет. Он объяснил, что упала не крыша, а парапет - ограждение, сделанное по периметру дома. Такое случилось впервые, отметил он.
- Дом старый, все начинает рушиться со временем. Мы предполагаем, что разрушение парапета произошло из-за того, что к нему закрепили телефонную линию, со временем это все сдвинулось, - пояснил Бейбит Бактигереев.
Кристина Кобина
Фото Медета Медресова
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