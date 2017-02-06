Часть крыши рухнула с кривой девятиэтажки в Уральске

Парапет с крыши длинной в два метра упал в месте, где часто ходят прохожие,

Как рассказывают местные жители, в пятницу, 3 февраля, их напугал сильный грохот во дворе многоэтажки. Как оказалось, это рухнул парапет с крыши.





- Тут с детьми ходят, а если бы на кого-то упало, - негодует жительница дома. - Хорошо, что все обошлось. Дом наш старый. Проблем в этом доме хватает: трещины по стенам идут, а не так давно у нас обвалился подъездный козырек, но его уже заменили.



