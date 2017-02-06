Министром ЧС Армении стал уроженец Усть-Каменогорска

Указом президента Армении Сержа Саргсяна экс-замминистра обороны РА Давид Тоноян назначен министром чрезвычайных ситуаций, сообщает АрмИнфо





Давид Тоноян родился 27 декабря 1967 года, в Усть-Каменогорске ( Казахстан).





В 1986-1988 гг служил в ВС ССCР. В 1988-1991 гг учился в Ереванском Госуниверситете (факультет геологии).





С 1992 по 1995 гг занимал различные должности в Министерстве внутренних дел РА. В 1995-1997 гг учился в Военно-дипломатической академии России.





С 1998 по 2004 гг от Армении занимал различные должности при союзном командовании операциями НАТО.





С 2004 года занимал различные должности в Минобороны Армении.





В 2010 году назначен заместителем министра обороны.







