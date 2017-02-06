Министром ЧС Армении стал уроженец Усть-Каменогорска
6 февраля 2017, 16:18
Давид Тоноян назначен министром чрезвычайных ситуаций.
Указом президента Армении Сержа Саргсяна экс-замминистра обороны РА Давид Тоноян назначен министром чрезвычайных ситуаций, сообщает АрмИнфо.
Давид Тоноян родился 27 декабря 1967 года, в Усть-Каменогорске ( Казахстан).
В 1986-1988 гг служил в ВС ССCР. В 1988-1991 гг учился в Ереванском Госуниверситете (факультет геологии).
С 1992 по 1995 гг занимал различные должности в Министерстве внутренних дел РА. В 1995-1997 гг учился в Военно-дипломатической академии России.
С 1998 по 2004 гг от Армении занимал различные должности при союзном командовании операциями НАТО.
С 2004 года занимал различные должности в Минобороны Армении.
В 2010 году назначен заместителем министра обороны.
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