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Министром ЧС Армении стал уроженец Усть-Каменогорска

6 февраля 2017, 16:18

Давид Тоноян назначен министром чрезвычайных ситуаций.


Указом президента Армении Сержа Саргсяна экс-замминистра обороны РА Давид Тоноян назначен министром чрезвычайных ситуаций, сообщает АрмИнфо.

Давид Тоноян родился 27 декабря 1967 года, в Усть-Каменогорске ( Казахстан).

В 1986-1988 гг служил в ВС ССCР. В 1988-1991 гг учился в Ереванском Госуниверситете (факультет геологии).

С 1992 по 1995 гг занимал различные должности в Министерстве внутренних дел РА. В 1995-1997 гг учился в Военно-дипломатической академии России.

С 1998 по 2004 гг от Армении занимал различные должности при союзном командовании операциями НАТО.

С 2004 года занимал различные должности в Минобороны Армении.

В 2010 году назначен заместителем министра обороны.



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