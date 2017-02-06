Более 1,7 тысяч семей обретут комфортное жилье после завершения Универсиады

В течение 3-х лет будут построены еще 279 домов на 16 тысяч квартир.

Благодаря Универсиаде дальнейшее развитие получил Алатауский район мегаполиса, инвестиции в который за 8 лет выросли в 32 раза.





Будучи когда-то малопривлекательной окраиной, сегодня Алатауский район Алматы стал новым центром притяжения для жителей и гостей Алматы. Здесь построены главные объекты Универсиады – «Алматы Арена» и Атлетическая деревня.

После завершения зимней Универсиады в Алматы, в рамках наследия, атлетическая деревня станет жилым комплексом. 1,2,3 и 4-хкомнатные квартиры получат очередники.





В непосредственной близости от «Алматы Арена» возведен микрорайон на 15,6 тыс. квартир, в том числе по программе «Ветхое жилье» два 9-этажных дома.





В течение 3-х лет будут построены еще 279 домов на 16 тысяч квартир.



