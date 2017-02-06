Новый Opel Insignia стал универсалом

Компания Opel показала новый Insignia Sports Tourer. Мировая премьера универсала второго поколения состоится в начале марта на Женевском автосалоне.





Подобно новому лифтбэку Insignia Grand Sport, рассекреченному в конце прошлого года, универсал заметно эволюционировал с точки зрения дизайна и техники. Благодаря новой платформе этот «сарай» стал легче своего предшественника примерно на 200 кг. При этом габаритная длина выросла на 73 мм – до 4986 мм, а расстояние между осями увеличилось на 92 мм – до 2829 мм.





В стандартной конфигурации салона багажник нового Insignia Sports Tourer вмещает 520 литров груза – столько же, сколько и в первом поколении, и на 30 литров больше, чем у нового Insignia Grand Sport. Но при сложенных в пропорции 40:20:40 задних сиденьях полезное пространство увеличивается до 1638 литров – это на 108 литров больше, чем мог перевозить универсал первой генерации.





В остальном универсал мало чем отличается от лифтбэка. Для него так же доступны матричные светодиодные фары IntelliLux, адаптивная подвеска FlexRide, адаптивный круиз-контроль, мультимедийный комплекс с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, проекционный дисплей – помимо прочего. Информация по моторной гамме пока не раскрыта, но мы знаем, что соплатформенный Holden Commodore Sportswagon, который теперь будут импортировать в Австралию из Германии, получит в топовом исполнении 308-сильный двигатель V6.







