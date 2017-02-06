Топ-менеджер Казкома перешел на руководящий пост в «Даму»

Решением Совета директоров фонда «Даму» Нурлан Акшанов назначен заместителем председателя правления, передает Kazpravda.kz.

В качестве зампреда Акшанов будет курировать вопросы привлечения займов из различных источников, включая международные финансовые институты, эффективное размещение данных средств, создание новых программ финансовой поддержки МСБ.

Нурлан Акшанов родился 10 октября 1976 года в с. Селета Иртышского района Павлодарской области. В 1999-м с отличием окончил Акмолинский аграрный университет им. Сакена Сейфуллина, по специальности «экономика и менеджмент в АПК».

В 2000-2004годы он работал кредитным экспертом, заведующим сектором реализации программы Европейского банка реконструкции и развития в филиалах АО «Народный банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в Павлодаре.

С 2004 по 2010 год Нурлан Акшанов продолжил карьеру в АО «АТФ Банк», в котором работал риск-менеджером филиала в Атырау, начальником управления кредитных рисков, заместителем директора департамента риск-менеджмента.

После вхождения АО «АТФ Банк» в международную группу UniCredit он перешел в блок продаж, в котором работал директором департамента продаж блока SME/Retail и директором филиала в Алматы.

В период с 2011 по 2016 год Акшанов работал в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в качестве директора филиала в Алматы, советника председателя правления, директора HR-департамента, директора департамента гарантирования. В 2016 году был переведен на должность управляющего директора, курирующего работу департамента гарантирования и департамента информационных технологий.

В числе его заслуг за время работы в «Даму» внедрение оценки персонала на основании системы KPI и системы кадрового резерва фонда. Гарантии, предоставляемые фондом в качестве обеспечения по кредитам МСБ, получили более широкое распространение благодаря оптимизации условий самого продукта и сокращению сроков рассмотрения.

Первым инструментом государственной поддержки МСБ, заявку на получение которого можно подать через портал электронного правительства egov.kz., стали гарантии «Даму». В начале 2016 года этот механизм был реализован в целях обеспечения прозрачности процесса рассмотрения и обеспечения более широкого доступа клиентам.

Для обеспечения доступа к инструменту гарантирования предпринимателей из сферы торговли и иных неприоритетных секторов экономики был разработан продукт «Даму-Оптима», который в настоящее также начал применяться банками при недостатке залогового обеспечения.

В 2015 году рабочая группа из представителей фонда и банков РК во главе с Нурланом Акшановым разработала технологию «Даму-Блиц», предполагающую рассмотрение кредитов для малого бизнеса в срок до 7 дней. Пилот данной технологии был успешно проведен в 2016 году в ряде банков Казахстана, сейчас условие применения данной технологии является обязательным пунктом программ регионального финансирования Фонда.

С июня 2016 года Нурлан Акшанов работал Qazkom в должности исполнительного директора, курирующего филиалы и дочерние банки, кредитование и операционное обслуживание юридических лиц.