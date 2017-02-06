Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Spiegel объяснил смысл обложки с отрезавшим голову статуе Свободы Трампом

6 февраля 2017, 16:41

Изображение Трампа с головой статуи Свободы на обложке — это не намеренная провокация, а попытка защитить демократию.


Главный редактор немецкого журнала Der Spiegel Клаус Бринкбоймер (Klaus Brinkbaeumer) объяснил, почему издание решило поместить на обложку свежего номера изображение президента США Дональда Трампа с окровавленным ножом в одной руке и головой статуи Свободы в другой. Об этом сообщает Reuters.

По словам Бринкбоймера, изображение Трампа с головой статуи Свободы на обложке — это не намеренная провокация, а попытка защитить демократию. «Мы не хотели никого провоцировать. Мы хотели показать, что речь идет о демократии, свободе, свободе печати, свободе правосудия — все это находится под угрозой. Так что мы защищаем демократию. Наступили тяжелые времена», — заявил журналист.

Он также добавил, что был крайне удивлен бурной реакцией общественности. Как отмечается в материале Reuters, коллеги Бринкбоймера и немецкие демократы обвинили Der Spiegel в «пособничестве Трампу». Они отметили, что с помощью провокационной обложки журналисты помогают президенту США создавать искаженный образ в СМИ, и назвали обложку «безвкусной», упрекнув издание в «нанесении вреда журналистике».

В субботу, 4 февраля, Der Spiegel поместил на обложку своего нового номера рисунок с Трампом и подписью «Америка прежде всего». Иллюстрация — отсылка к указу президента США, который ужесточил иммиграционную политику.

В конце января Трамп подписал указ о запрете въезда в страну гражданам семи государств, в которых ислам является господствующей религией: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...