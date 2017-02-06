Доля казахстанского содержания при строительстве объектов Универсиады составила 53,5%

Непосредственно в операционной подготовке Универсиады участвуют более 220 компаний с общей численностью сотрудников в 5 тыс. человек, 80% из них - алматинские. Как известно, к Универсиаде в Алматы было возведено 2 спортивных объекта (стадионы «Халык Арена» и «Алматы Арена»), а также Атлетическая деревня, построенная впервые в истории зимних студенческих игр, сообщает Zakon.kz.

За счет строительства объектов Универсиады в активную экономическую деятельность было вовлечено более 31 тыс. человек. Заказами на различные виды работ было обеспечено более 1,5 тыс. компаний сектора малого и среднего бизнеса. В итоге доля казахстанского содержания при строительстве спортивных объектов составила 53,5% («Алматы Арена» - 57,5%, «Халык Арена» - 51%, «Атлетическая деревня» - 52%), а городская казна пополнилась на 9,2 млрд. тенге прямых налогов.

По завершении игр 1748 квартир Атлетической деревни будут предоставлены в доступную аренду с последующим выкупом, обеспечив 40% возвратности уже в течение первых восьми лет в размере 15,5 млрд. тенге. Это позволит сократить очередь на жилье в Алматы на 10%.