"Открытый акимат" в ЗКО: По земельным вопросам обратилось около 60 человек

Большая часть вопросов на приеме граждан "Открытый акимат", организованном акиматом ЗКО, поступила представителям областного управления земельных отношений и управления энергетики и ЖКХ. Это было видно невооруженным глазом, так как именно к этим управлениям образовались длинные очереди, которые рассеялись только к завершению мероприятия, пишет пишет Zhaikpress.kz





– Сегодня к нам обратились около 60 человек. В основном вопросы были связаны с индивидуальным жилищным строительством, то есть очереди на землю, по землям сельхозназначения в районах области. По каждому вопросу мы старались дать полное разъяснение, а тех граждан, которым сразу ответить не удалось, так как под рукой не было нашей базы данных, мы записали на личный прием в управление на следующую неделю, – отметила руководитель областного управления земельных отношений Алия Мухаметжанова. – Надо отметить, и об этом мы тоже неоднократно говорили гражданам, что вся информация по данным вопросам есть на нашем сайте, который регулярно обновляется. Но людям было важно получить ответы на свои вопросы лично у нас. Решить какие-то вопросы здесь и сейчас, возможно и не получилось, но зато мы услышали население, приняли к сведению основные волнующие их моменты. Безусловно, без ответа никто не останется.













– В 2010 году от акимата я получил земельный участок площадью 8 соток в черте города. Тогда были деньги, и я планировал построить дом. Но потом меня сократили с работы, а на новой, зарплата небольшая. Все, что успел сделать на выделенном участке – это залить фундамент. А недавно услышал, что если дом в течение 3 лет, после выделения участка не построить, то акимат заберет его обратно. Вот и пришел узнать, принадлежит ли мне еще этот участок земли или уже нет, – поделился уралец Габит Тургалиев. – Несколько раз до этого я обращался в городской акимат с этим вопросом, но меня отсылали то в один, то в другой отдел. Сегодня пришел с надеждой, что в управлении земельных отношений ответят мне, но они записали меня на личный прием в понедельник. Ничего конкретного пока не сказали.



