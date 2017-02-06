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Утверждены Правила использования средств, предусмотренных в республиканском бюджете по программе «Представление интересов Республики Казахстан за рубежом»
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Аннотация к документу: Приказ и.о. Министра иностранных дел Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 11-1-2/619 «Об утверждении Правил использования средств, предусмотренных в республиканском бюджете по программе «Представление интересов Республики Казахстан за рубежом» (не введен в действие)
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В соответствии с пунктом 85 Консульского устава Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 25 апреля 2016 года № 240, утверждены Правила использования средств, предусмотренных в республиканском бюджете по программе «Представление интересов Республики Казахстан за рубежом» согласно приложению 1 к приказу.
Министерство иностранных дел Республики Казахстан и/или загранучреждения принимают заявления от граждан Республики Казахстан, родственников или иных уполномоченных лиц с указанием документа, удостоверяющего личность, адреса места жительства в Республике Казахстан, место жительства в государстве пребывания, обстоятельств попадания в затруднительное положение, иной возможной информации с обоснованием потребности в получении финансовой помощи.
К заявлению прикладываются документы, выданные уполномоченными органами страны пребывания и имеющие отношение к обстоятельствам обращения за финансовой помощью в связи с наступлением затруднительного положения.
В случае факта насилия, ухудшения здоровья либо смерти прикладываются подтверждающие документы, выданные медицинским либо иным уполномоченным учреждением страны пребывания.
На основании принятых заявлений об оказании финансовой помощи вместе с предоставленными документами, предусмотренными в пункте 6 настоящих Правил, загранучреждение составляет заключение в произвольной форме об оказании либо отказе в оказании финансовой помощи, утверждаемое приказом руководителя загранучреждения либо лица, исполняющего его обязанности.
Загранучреждение отказывает в оказании финансовой помощи в следующих случаях:
1) сообщение заявителем заведомо ложных сведений;
2) наличие документально подтвержденных фактов нарушения гражданином Республики Казахстан законодательства страны пребывания, явившихся причиной возникновения затруднительного положения;
3) происшествие, случившееся по вине гражданина Республики Казахстан (в том числе, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения);
4) выявление фактов, подтверждающих, что гражданин Республики Казахстан оказался в затруднительном положении добровольно, осознавая возможные риски.
Заключение об оказании финансовой помощи с приложением копий документов, предусмотренных в пункте 6 Правил, в течение трех рабочих дней направляется в Министерство иностранных дел Республики Казахстан (далее - Министерство) для принятия решения.
Решение о выделении средств для оказания финансовой помощи принимается Министерством исходя из объемов средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, на основании заключения загранучреждения, совместного заключения Департамента консульской службы и Валютно-финансового департамента Министерства и в течение пяти рабочих дней с момента поступления запроса направляется в загранучреждение.
Загранучреждение оказывает финансовую помощь после получения положительного решения Министерства с оформлением акта о фактическом оказании финансовой помощи по форме согласно приложению к Правилам.
Предоставление финансовой помощи в форме передачи гражданину Республики Казахстан, родственнику либо иному уполномоченному лицу наличных денежных средств не допускается.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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