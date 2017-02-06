В соответствии с пунктом 85 Консульского устава Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 25 апреля 2016 года № 240, утверждены Правила использования средств, предусмотренных в республиканском бюджете по программе «Представление интересов Республики Казахстан за рубежом» согласно приложению 1 к приказу.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан и/или загранучреждения принимают заявления от граждан Республики Казахстан, родственников или иных уполномоченных лиц с указанием документа, удостоверяющего личность, адреса места жительства в Республике Казахстан, место жительства в государстве пребывания, обстоятельств попадания в затруднительное положение, иной возможной информации с обоснованием потребности в получении финансовой помощи.

К заявлению прикладываются документы, выданные уполномоченными органами страны пребывания и имеющие отношение к обстоятельствам обращения за финансовой помощью в связи с наступлением затруднительного положения.

В случае факта насилия, ухудшения здоровья либо смерти прикладываются подтверждающие документы, выданные медицинским либо иным уполномоченным учреждением страны пребывания.

На основании принятых заявлений об оказании финансовой помощи вместе с предоставленными документами, предусмотренными в пункте 6 настоящих Правил, загранучреждение составляет заключение в произвольной форме об оказании либо отказе в оказании финансовой помощи, утверждаемое приказом руководителя загранучреждения либо лица, исполняющего его обязанности.

Загранучреждение отказывает в оказании финансовой помощи в следующих случаях:

1) сообщение заявителем заведомо ложных сведений;

2) наличие документально подтвержденных фактов нарушения гражданином Республики Казахстан законодательства страны пребывания, явившихся причиной возникновения затруднительного положения;

3) происшествие, случившееся по вине гражданина Республики Казахстан (в том числе, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения);

4) выявление фактов, подтверждающих, что гражданин Республики Казахстан оказался в затруднительном положении добровольно, осознавая возможные риски.

Заключение об оказании финансовой помощи с приложением копий документов, предусмотренных в пункте 6 Правил, в течение трех рабочих дней направляется в Министерство иностранных дел Республики Казахстан (далее - Министерство) для принятия решения.

Решение о выделении средств для оказания финансовой помощи принимается Министерством исходя из объемов средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, на основании заключения загранучреждения, совместного заключения Департамента консульской службы и Валютно-финансового департамента Министерства и в течение пяти рабочих дней с момента поступления запроса направляется в загранучреждение.

Загранучреждение оказывает финансовую помощь после получения положительного решения Министерства с оформлением акта о фактическом оказании финансовой помощи по форме согласно приложению к Правилам.

Предоставление финансовой помощи в форме передачи гражданину Республики Казахстан, родственнику либо иному уполномоченному лицу наличных денежных средств не допускается.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.