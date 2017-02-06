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Меланию Трамп уличили в подражании жене президента из сериала «Карточный домик»

6 февраля 2017, 17:08

В подтверждение этой теории The Telegraph сравнила наряды персонажа Робин Райт из сериала с костюмами, в которых Мелания Трамп появляется на публике.


Пользователи социальных сетей заметили, что стиль и манера поведения первой леди США Мелании Трамп подозрительно напоминает образ Клэр Андервуд из сериала «Карточный домик» — жены Фрэнка Андервуда, по сюжету ставшего президентом, сообщает Lenta.ru.

The Telegraph обратила внимание на то, что Twitter заполонили сообщения пользователей о сходстве стиля супруги Трампа с героиней сериала.



«Одному мне кажется, что @MELANIATRUMP немного похожа на Клэр Андервуд из "Карточного домика"?»

В подтверждение этой теории The Telegraph сравнила наряды персонажа Робин Райт из сериала с костюмами, в которых Мелания Трамп появляется на публике. Оказалось, что в некоторых случаях они действительно похожи.

В ноябре 2016 года кутюрье Софи Теле, прежде одевавшая Мишель Обаму, заявила, что не станет работать с новой первой леди. Модельер объяснила, что категорически не поддерживает взгляды Дональда Трампа и не имеет морального права сотрудничать с его женой. По ее словам, она против любой дискриминации в то время, как Трамп развязал «риторику расизма, сексизма и ксенофобии». В ответ на бойкот поклонники Мелании Трам припомнили Теле безвкусные образы, в которых нередко представала перед публикой Мишель Обама.

Фото: Allen Eyestone / Zumapress / Globallookpress.com

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