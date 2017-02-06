Меланию Трамп уличили в подражании жене президента из сериала «Карточный домик»

The Telegraph обратила внимание на то, что Twitter заполонили сообщения пользователей о сходстве стиля супруги Трампа с героиней сериала.

«Одному мне кажется, что @MELANIATRUMP немного похожа на Клэр Андервуд из "Карточного домика"?»





В подтверждение этой теории The Telegraph сравнила наряды персонажа Робин Райт из сериала с костюмами, в которых Мелания Трамп появляется на публике. Оказалось, что в некоторых случаях они действительно похожи.