Меланию Трамп уличили в подражании жене президента из сериала «Карточный домик»
6 февраля 2017, 17:08
В подтверждение этой теории The Telegraph сравнила наряды персонажа Робин Райт из сериала с костюмами, в которых Мелания Трамп появляется на публике.
Пользователи социальных сетей заметили, что стиль и манера поведения первой леди США Мелании Трамп подозрительно напоминает образ Клэр Андервуд из сериала «Карточный домик» — жены Фрэнка Андервуда, по сюжету ставшего президентом, сообщает Lenta.ru.
The Telegraph обратила внимание на то, что Twitter заполонили сообщения пользователей о сходстве стиля супруги Трампа с героиней сериала.
«Одному мне кажется, что @MELANIATRUMP немного похожа на Клэр Андервуд из "Карточного домика"?»
В подтверждение этой теории The Telegraph сравнила наряды персонажа Робин Райт из сериала с костюмами, в которых Мелания Трамп появляется на публике. Оказалось, что в некоторых случаях они действительно похожи.
BREAKING! Woman has clothes that are same colour as other (fictional) woman's clothes. You read it here first. https://t.co/I9xbiMNZmV— Nora Mulready (@NoraMulready) 4 февраля 2017 г.
В ноябре 2016 года кутюрье Софи Теле, прежде одевавшая Мишель Обаму, заявила, что не станет работать с новой первой леди. Модельер объяснила, что категорически не поддерживает взгляды Дональда Трампа и не имеет морального права сотрудничать с его женой. По ее словам, она против любой дискриминации в то время, как Трамп развязал «риторику расизма, сексизма и ксенофобии». В ответ на бойкот поклонники Мелании Трам припомнили Теле безвкусные образы, в которых нередко представала перед публикой Мишель Обама.
Фото: Allen Eyestone / Zumapress / Globallookpress.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4842907-83cf57a74a05ffb88acaf23a893374de
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...