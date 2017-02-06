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Jeep, Maserati и Dodge будут использовать шасси Alfa Romeo Giulia

6 февраля 2017, 17:09

Спортивные седан и универсал Dodge Charger и Challenger нового поколения получат платформу итальянского седана Alfa Romeo Giulia.


До 2020 года Alfa Romeo выпустит не менее 8 автомобилей, в основу которых ляжет заднеприводное шасси Giorgio. Первыми моделями на этой платформе стали седан и кроссовер Stelvio. В марте на автосалоне в Женеве-2017 будет представлено родственное им купе.

Но платформа не останется внутри модельной линейки Alfa Romeo. В компании решили использовать новую тележку также для марок Maserati, Dodge и даже Jeep. В частности, на этом шасси построят все модели Maserati, запланированные к выходу до 2018 года, большие Jeep и заднеприводные модели Dodge новой генерации.

По слухам, новинки Dodge получат удешевленную версию шасси Giorgio. Помимо Dodge Challenger и Charger это будут модели Durango и Journey.

Maserati, в свою очередь, проведет адаптацию шасси под новое поколение седанов Quattroporte, Ghibli и купе GranTurismo и Alfieri. Возможно, на нем же построят новый среднеразмерный кроссовер Maserati.

Сама марка Alfa Romeo находится в процессе «перезапуска». План по возвращению к прибыльности требует инвестиций в размере 5,37 миллиарда долларов. В результате годовые продажи марки должны вырасти до 400 тысяч автомобилей в год к 2020 году, а к 2018 году производитель должен начать приносить концерну прибыль.


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