Jeep, Maserati и Dodge будут использовать шасси Alfa Romeo Giulia

Но платформа не останется внутри модельной линейки Alfa Romeo. В компании решили использовать новую тележку также для марок Maserati, Dodge и даже Jeep. В частности, на этом шасси построят все модели Maserati, запланированные к выходу до 2018 года, большие Jeep и заднеприводные модели Dodge новой генерации.





По слухам, новинки Dodge получат удешевленную версию шасси Giorgio. Помимо Dodge Challenger и Charger это будут модели Durango и Journey.





Maserati, в свою очередь, проведет адаптацию шасси под новое поколение седанов Quattroporte, Ghibli и купе GranTurismo и Alfieri. Возможно, на нем же построят новый среднеразмерный кроссовер Maserati.





Сама марка Alfa Romeo находится в процессе «перезапуска». План по возвращению к прибыльности требует инвестиций в размере 5,37 миллиарда долларов. В результате годовые продажи марки должны вырасти до 400 тысяч автомобилей в год к 2020 году, а к 2018 году производитель должен начать приносить концерну прибыль.