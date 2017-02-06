Казахстанским пенсионерам в Байконуре не выплатили субсидии

Объявление отделения Пенсионного фонда России (ОПФР) по городу Байконур о единовременной выплате только гражданам Российской Федерации 5 тысяч рублей (почти 27 тысяч тенге) в январе 2017 года, вызвала большой общественный резонанс, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





Дело в том, что пенсионное обеспечение жителей г.Байконур осуществляется в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о гарантиях пенсионных прав жителей города Байконур Республики Казахстан от 27.04.1996 по нормам законодательства Российской Федерации. С апреля 2005 года ОПФР по г. Байконур занимается пенсионным обслуживанием байконурцев - граждан России, граждан Казахстана, а также граждан иных государств и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории города Байконур.





Поэтому вопрос пенсионеров, граждан РК, проживающих на территории города Байконур, о причинах отказа в субсидии, был закономерным. Этой острой теме уделил внимание Общественный совет самоуправления города, первое заседание 2017 года которого состоялось недавно.





С разъяснениями по единовременной денежной выплате пенсионерам выступила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по городу Байконур Гульжан Шабдирова. Она пояснила, что с 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 22.11.2016 N 385-ФЗ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию». Согласно закону, выплата полагается гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года.





«Вопрос выплат в городе Байконур вызвал большой общественный резонанс среди пенсионеров, являющихся гражданами Республики Казахстан. В связи с этим руководство ОПФР по г.Байконур обратилось в Минтруд России. В ответе поясняется, что единовременная выплата квалифицируется как социальная выплата, а не пенсия, и производится не на основании Соглашения между Правительствами РФ и РК о гарантиях пенсионных прав жителей города Байконур, а в соответствии с Соглашением о гарантиях социальных прав граждан между Правительствами РФ и РК от 1998 года. В связи с этим, пенсионеры, являющиеся гражданами РК, не имеют право на получение субсидии. На сегодняшний день единовременную выплату в размере 5000 рублей получили 2726 байконурских пенсионеров, имеющих гражданство РФ», - отметила Г. Шабдирова.





Как следует из информации на сайте городской администрации, всего на учете в ОПФР по г. Байконур состоит более 6500 получателей пенсий и единых денежных выплат - граждан России, Казахстана и других государств.





Автор: Сара Кабикыз