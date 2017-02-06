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В Жамбылской области запустили автоматическую линию по производству макарон

6 февраля 2017, 17:19

Стоимость проекта составляет 285 миллионов тенге. Проектная мощность новой линии - 9000 тонн лапши в год.


В селе Кызыл жулдыз Байзакского района введен в эксплуатация проект по модернизации предприятия «Рола», запущенного в 2015 году по программе индустриализации, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

ТОО с новым названием «СП «Ролла-Ян» запустило автоматическую линию по производству длинной лапши. Стоимость проекта составляет 285 миллионов тенге. Проектная мощность новой линии - 9000 тонн лапши в год.

-Это очень важное событие в экономической жизни региона. Наша область идет в ногу с политикой Главы государства. Ведь четвертый приоритет Послания Президента страны Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» как раз гласит, что аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики. Нам необходимо обеспечить переход от сырьевого производства к выпуску качественно переработанной продукции, при этом повысить уровень производительности труда и снизить производственные расходы, - отметил заместитель акима области Т. Жанке.



Длинная лапша, выпускаемая на автоматизированной линии DL-650X китайского производства, пользуется большим спросом. На автоматизированной линии выпускается шесть видов продукции. Используемые предприятием ингредиенты только казахстанского производства (мука, соль, яичный порошок). Продукция уже отправляется в Алматинскую, Карагандинскую и другие области Казахстана. Ее можно приобрести и на прилавках супермаркетов Астаны и Алматы. Обеспечиваются заказы из Российской Федерации, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана.

На предприятии трудятся десятки жителей села Кызыл жулдыз. Для работников созданы хорошие условия, позволяющие им качественно исполнять свои обязанности. Средняя заработная плата на фабрике - 66 тысяч тенге. Рабочих доставляют на комбинат на транспорте предприятия, они обеспечены трехразовым бесплатным питанием. В цехе есть душевые комнаты и другие удобства.

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