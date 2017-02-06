Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Президент РК провел встречу с главой Палаты депутатов Парламента Чехии

6 февраля 2017, 17:28

В ходе встречи были обсуждены результаты и перспективы двустороннего сотрудничества.


В Астане состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с Председателем Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Яном Гамачеком, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

В ходе встречи были обсуждены результаты и перспективы двустороннего сотрудничества.
Глава государства, отметив важность межпарламентской кооперации, выразил готовность Казахстана в дальнейшем налаживании отношений между двумя странами в экономической и политической сфере.

- Ваш визит очень важен. С Чешской Республикой у нас изначально сложились добрые отношения. Президент Чешской Республики М.Земан был у нас в гостях. Теперь мы ждем его на открытии выставки «ЭКСПО-2017», - сказал Президент Казахстана.

Председатель Палаты депутатов Парламента Чешской Республики отметил уникальный характер истории народа Казахстана, который за 25 лет построил крепкое и стабильное государство.

В завершение Я.Гамачек поздравил Нурсултана Назарбаева с 25-летием Независимости страны и пожелал дальнейшего процветания молодому государству.

Фото akorda.kz, при поддержке Телерадиокомплекса Президента РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...