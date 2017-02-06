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В Алматинской области в последние дни Универсиады ожидается оттепель

6 февраля 2017, 17:30

На остальной территории РК пока стоит обычная по-зимнему холодная погода.


На большей части Казахстана ожидаются снегопады и метели с видимостью 200-500м, сильный ветер, юго-восточного, а затем северо-западного направления, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В ближайшие сутки в центральных, восточных и южных областях малооблачная и по-зимнему холодная погода.

В Алматинской области, в последние дни Универсиады, ожидается солнечная погода без осадков, ночью холодно, днём возможна оттепель.

Фото: news-tambov.ru

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