В Алматинской области в последние дни Универсиады ожидается оттепель
6 февраля 2017, 17:30
На остальной территории РК пока стоит обычная по-зимнему холодная погода.
На большей части Казахстана ожидаются снегопады и метели с видимостью 200-500м, сильный ветер, юго-восточного, а затем северо-западного направления, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В ближайшие сутки в центральных, восточных и южных областях малооблачная и по-зимнему холодная погода.
В Алматинской области, в последние дни Универсиады, ожидается солнечная погода без осадков, ночью холодно, днём возможна оттепель.
Фото: news-tambov.ru
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