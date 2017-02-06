В главном бою за пояс чемпиона Западного Казахстана по ММА Абылай Толеш из Атырау победил удушающим приемом во 2-м раунде Сагынай Шукура из Актау.

5 февраля в Актау с успехом прошёл Фестиваль боевых единоборств в рамках бойцовского промоушена Naiza Fighting Championship (NFC). Недавно сданный дворец спорта "Батыр", построенный на средства местного предпринимателя, фаната спорта Ильяса Бейсенгалиева, был заполнен за полчаса до начала турнира.





Зрители увидели разные виды единоборств: ММА, панкратион, жекпе-дек, боевое самбо, джиу-джитсу, грэпплинг, рукопашный бой. В главном бою за пояс чемпиона Западного Казахстана по ММА Абылай Толеш из Атырау победил удушающим приемом во 2-м раунде Сагынай Шукура из Актау.









Сагиндык Мекеев, президент Национальной Федерации ММА, панкратиона и грепплинга РК:

"Сегодня мы стали свидетелями красивых боев. Присмотрели пару новых ребят. Это важно, т.к. с 24 по 26 февраля сборная Казахстана примет участие в I чемпионате мира среди юниоров по версии WMMAA (Всемирной Ассоциации ММА) в г. Ярославле (Россия). На сегодня команда сформирована на 70%".





Айдар Махметов, 3-кратный чемпион мира по каратэ и ММА:

"Поздравляю любителей казахстанского ММА с этим турниром! Уверен, зрители получили удовольствие от увиденных боев. Пару ребят показали хороший уровень. Отдельная благодарность организаторам турнира и управлению спорта Мангистауской области. За последние месяцы у нас сложилось тесное взаимодействие с WMMAA и M-1. В планах проведение в этом году в Казахстане турнира M-1 с максимальным представлением казахстанских бойцов".









Нурбек Карабалаев, почётный президент NFC:

"Спасибо гостям, посетившим турнир. Он прошёл уже в 8-ой раз. Собираемся работать над расширением географии NFC по другим регионам Казахстана. Мы стараемся проводить качественные бои, задействовать элементы шоу, которые "цепляют" публику, подогревают интерес к турнирам. Спасибо нашим спонсорам и Акимату Мангистауской области за поддержку!".



