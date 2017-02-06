Ассанж призвал Великобританию и Швецию восстановить его свободу

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вновь обратился к властям Великобритании и Швеции с просьбой вернуть ему свободу, сообщают Vesti.ru





5 февраля эксперты, входящие в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям, признали задержание Ассанжа незаконным.





"Два этих государства подписали соглашения о признании ООН и ее механизмов в области прав человека", — цитирует Ассанжа ТАСС.





Группа подчеркнула, что ее экспертное заключение является юридически обязывающим.





Джулиан Ассанж уже несколько лет проживает в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, откуда он может быть депортирован в США.



