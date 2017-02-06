Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Ассанж призвал Великобританию и Швецию восстановить его свободу

6 февраля 2017, 17:33

5 февраля эксперты, входящие в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям, признали задержание Ассанжа незаконным.


Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вновь обратился к властям Великобритании и Швеции с просьбой вернуть ему свободу, сообщают Vesti.ru.

5 февраля эксперты, входящие в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям, признали задержание Ассанжа незаконным.

"Два этих государства подписали соглашения о признании ООН и ее механизмов в области прав человека", — цитирует Ассанжа ТАСС.

Группа подчеркнула, что ее экспертное заключение является юридически обязывающим.

Джулиан Ассанж уже несколько лет проживает в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, откуда он может быть депортирован в США.

Фото: EPA

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...