Шорт-трекисты принесли Казахстану «серебро» и «бронзу» Универсиады
6 февраля 2017, 16:42
В финал состязаний на дистанции 500 метров пробились сразу два казахстанца Денис Никиша и Абзал Ажгалиев.
Казахстанские шорт-трекисты завоевали две медали 28-й Всемирной зимней универсиады в Алматы, сообщает Zakon.kz.
В финал состязаний на дистанции 500 метров пробились сразу два казахстанца Денис Никиша и Абзал Ажгалиев.
Участникам забега пришлось стартовать дважды, так как Ажгалиев допустил фальстарт.
В первом забеге Ажгалиев допустил фальстарт, из-за чего участникам пришлось стартовать дважды.
Первое место в забеге занял южнокореец Ким До Кюм, второе место завоевал Абзал Ажгалиев, тройку сильнейших замкнул Денис Никиша.
В копилке сборной Казахстана 27 медали: десять золотых, шесть серебряных и 11 бронзовых наград.
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