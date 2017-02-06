Шорт-трекисты принесли Казахстану «серебро» и «бронзу» Универсиады

В финал состязаний на дистанции 500 метров пробились сразу два казахстанца Денис Никиша и Абзал Ажгалиев.

Казахстанские шорт-трекисты завоевали две медали 28-й Всемирной зимней универсиады в Алматы, сообщает сообщает Zakon.kz





В финал состязаний на дистанции 500 метров пробились сразу два казахстанца Денис Никиша и Абзал Ажгалиев.

Участникам забега пришлось стартовать дважды, так как Ажгалиев допустил фальстарт.





В первом забеге Ажгалиев допустил фальстарт, из-за чего участникам пришлось стартовать дважды.





Первое место в забеге занял южнокореец Ким До Кюм, второе место завоевал Абзал Ажгалиев, тройку сильнейших замкнул Денис Никиша.





В копилке сборной Казахстана 27 медали: десять золотых, шесть серебряных и 11 бронзовых наград.



