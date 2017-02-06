Шорт-трекисты принесли Казахстану «серебро» и «бронзу» Универсиады

6 февраля 2017, 16:42

В финал состязаний на дистанции 500 метров пробились сразу два казахстанца Денис Никиша и Абзал Ажгалиев.


Казахстанские шорт-трекисты завоевали две медали 28-й Всемирной зимней универсиады в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В финал состязаний на дистанции 500 метров пробились сразу два казахстанца Денис Никиша и Абзал Ажгалиев.
Участникам забега пришлось стартовать дважды, так как Ажгалиев допустил фальстарт.

В первом забеге Ажгалиев допустил фальстарт, из-за чего участникам пришлось стартовать дважды.

Первое место в забеге занял южнокореец Ким До Кюм, второе место завоевал Абзал Ажгалиев, тройку сильнейших замкнул Денис Никиша.

В копилке сборной Казахстана 27 медали: десять золотых, шесть серебряных и 11 бронзовых наград.


Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код