Сотрудники аэропорта Алматы подозреваются в кражах вещей из багажа

Транспортными полицейскими задержаны 2 подозреваемых в совершении кражи в аэропорту Алматы, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте МВД РК.





28 января в Линейный отдел внутренних дел в аэропорту города Алматы обратился житель города, сообщивший о краже из багажа нового сотового телефона и ювелирных изделий-сережек, совершенной 25 декабря прошлого года при перелете авиарейсом сообщением «Актобе-Алматы-Киев».





По словам мужчины, пропажу он обнаружил в аэропорту города Киев.





Транспортной полицией установлены и задержаны два молодых человека, которые работая в должности приемосдатчиков службы организации пассажирских перевозок АО «Международный аэропорт Алматы», на своем рабочем месте совершили кражу по предварительному сговору.





Похищенное изъято. Задержанные водворены в изолятор временного содержания ДВД города Алматы.





Начато досудебное расследование по по ст.188 ч.2 п.1 УК РК (Кража).





В данное время выясняется причастность задержанных к аналогичным ранее совершенным преступлениям.



