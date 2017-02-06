Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Сотрудники аэропорта Алматы подозреваются в кражах вещей из багажа

6 февраля 2017, 17:46

Задержанные водворены в изолятор временного содержания ДВД города Алматы.


Транспортными полицейскими задержаны 2 подозреваемых в совершении кражи в аэропорту Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте МВД РК.

28 января в Линейный отдел внутренних дел в аэропорту города Алматы обратился житель города, сообщивший о краже из багажа нового сотового телефона и ювелирных изделий-сережек, совершенной 25 декабря прошлого года при перелете авиарейсом сообщением «Актобе-Алматы-Киев».

По словам мужчины, пропажу он обнаружил в аэропорту города Киев.

Транспортной полицией установлены и задержаны два молодых человека, которые работая в должности приемосдатчиков службы организации пассажирских перевозок АО «Международный аэропорт Алматы», на своем рабочем месте совершили кражу по предварительному сговору.

Похищенное изъято. Задержанные водворены в изолятор временного содержания ДВД города Алматы.

Начато досудебное расследование по по ст.188 ч.2 п.1 УК РК (Кража).

В данное время выясняется причастность задержанных к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Фото с сайта Aeroport.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...