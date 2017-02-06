Сотрудники аэропорта Алматы подозреваются в кражах вещей из багажа
6 февраля 2017, 17:46
Задержанные водворены в изолятор временного содержания ДВД города Алматы.
Транспортными полицейскими задержаны 2 подозреваемых в совершении кражи в аэропорту Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте МВД РК.
28 января в Линейный отдел внутренних дел в аэропорту города Алматы обратился житель города, сообщивший о краже из багажа нового сотового телефона и ювелирных изделий-сережек, совершенной 25 декабря прошлого года при перелете авиарейсом сообщением «Актобе-Алматы-Киев».
По словам мужчины, пропажу он обнаружил в аэропорту города Киев.
Транспортной полицией установлены и задержаны два молодых человека, которые работая в должности приемосдатчиков службы организации пассажирских перевозок АО «Международный аэропорт Алматы», на своем рабочем месте совершили кражу по предварительному сговору.
Похищенное изъято. Задержанные водворены в изолятор временного содержания ДВД города Алматы.
Начато досудебное расследование по по ст.188 ч.2 п.1 УК РК (Кража).
В данное время выясняется причастность задержанных к аналогичным ранее совершенным преступлениям.
Фото с сайта Aeroport.kz
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