Обратная сторона безопасности: как быть оружейному бизнесу?

С января 2017 года вступили в силу поправки в законодательство о месторасположении оружейных магазинов.

В Национальную палату предпринимателей РК «Атамекен» обратились представители Казахстанской оружейной ассоциации «Корамсак» с просьбой оказать содействие в определении механизма реализации поправок в закон «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия», которые вступили в силу 6 января текущего года. В связи с этим НПП организовала на своей площадке встречу оружейного бизнес-сообщества с представителями Министерства внутренних дел.

«В законе сказано, что оружейные магазины не должны находиться в жилых домах. С магазинами, находящимися в выкупленных квартирах, все более-менее ясно, однако возникают вопросы по магазинам, находящимся вблизи жилых домов, либо имеющих общую стену с жилым домом, но сами по себе никогда жильем не являвшимися. Считаем необходимым как можно скорее провести мониторинг всех магазинов, имеющих лицензии на торговлю гражданским и служебными оружием с целью выявления соответствия или несоотвествия вступившим в силу изменениям в профильный закон», - отметил вице-президент ассоциации Сергей Катнов.

По его словам, представителям оружейного бизнеса дали 18-месячный срок на приведение своих магазинов в соответствие с требованиям закона и многие компании находятся в неведении - переезжать им в другие помещения или нет. «Поскольку переезд сопряжен со значительными затратами, считаем крайне важным для сохранения отрасли заблаговременно довести информацию до компаний, работающих в сфере оборота гражданского и служебного оружия», - сказал Катнов.

Между тем в Актобе местные власти уже требуют от оружейных магазинов съезжать в другие помещения. Однако возникает следующий вопрос: куда съезжать и какие помещения соответствуют новым требованиям?

«По нашим данным, из 103 действующих компаний примерно 40 точно должны съезжать и еще примерно процентов 20 в пограничном состоянии. То есть речь идет примерно о 55-60% субъектов отрасли», - отметил вице-президент ассоциации.

Начальник управления по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия Комитета административной полиции МВД РК Нуртай Сартаев напомнил, что поручение по принятию обсуждаемых поправок было дано на Совете безопасности Главой государства, и по мере принятия закон был согласован с аккредитованными ассоциациями и бизнес-сообществом.

«Сегодня мы планируем провести рабочую встречу с Министерством национальной экономики, и в ближайшие дни определим пути решения. Само по себе МВД не уполномочено принимать решения по квалификации зданий. По результатам рабочей встречи наши территориальные подразделения будут ориентированы на обращения и уведомят магазины, которые не соответствуют этой норме», - сказал он.

Заместитель директора Департамента развития малого и среднего бизнеса НПП Ирина Тюгина предложила предпринимателям не дожидаться решения госорганов по определению компетенций, а уже сегодня инициативно написать письма с требованием определиться по каждому торговому объекту, так как магазинов, торгующих гражданским и служебным оружием на весь Казахстан, всего лишь 111.

«На мой взгляд, сейчас от каждого субъекта должно быть направлено письмо в орган- лицензиар об обследовании его магазина на предмет соответствия новым квалификационным требованиям. Тогда госорган должен будет в 30-дневный срок ответить каждому индивидуально и обоснованно. Пусть госорганы, как центральные так и местные, сами между собой разбираются, кто будет определять, размещен ли этот магазин в жилом здании, на объекте торговли, в здании общепита и т.д. Вы же через 30 дней имеете право требовать однозначный ответ и уже на этом основании принимать управленческое решение», - сказала она.

Подводя итоги круглого стола, управляющий директор- директор Департамента развития малого и среднего бизнеса НПП Динмухамед Абсаттаров отметил, что встреча состоялось нужная и полезная. Также он подчеркнул, что такой конструктивный, обстоятельный и взаимовыгодный диалог субъектов бизнеса и уполномоченного органа довольно редко встречается в других отраслях. Поэтому Национальная палата предпринимателей РК всегда готова предоставить свою площадку и организовать подобные встречи для всех предпринимательских объединений и государственных органов.