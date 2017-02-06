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Новости за сегодня

Президент РК провел встречу с главой Палаты депутатов Парламента Чехии

 

В Астане состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с Председателем Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Яном Гамачеком, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

В ходе встречи были обсуждены результаты и перспективы двустороннего сотрудничества.

Глава государства, отметив важность межпарламентской кооперации, выразил готовность Казахстана в дальнейшем налаживании отношений между двумя странами в экономической и политической сфере.

- Ваш визит очень важен. С Чешской Республикой у нас изначально сложились добрые отношения. Президент Чешской Республики М.Земан был у нас в гостях. Теперь мы ждем его на открытии выставки «ЭКСПО-2017», - сказал Президент Казахстана.

Председатель Палаты депутатов Парламента Чешской Республики отметил уникальный характер истории народа Казахстана, который за 25 лет построил крепкое и стабильное государство.

В завершение Я.Гамачек поздравил Нурсултана Назарбаева с 25-летием Независимости страны и пожелал дальнейшего процветания молодому государству.

 

6 февраля 2017, 17:46
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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