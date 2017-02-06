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В Алматы горел офис в частном доме

6 февраля 2017, 18:21

Площадь пожара составила 80 квадратов.


В понедельник, 6 февраля, в Алматы произошел пожар в частном доме, переоборудованном под офисное помещение, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Сообщение о пожаре поступило в 16:51 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы. Горел офис по адресу: Жетысуский район, ул. Бокейханова, 506. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут, в 16:58 часов. К прибытию сотрудников службы пожаротушения обстановка была следующая: горело офисное помещение с переходом на кровлю одноэтажного здания. Создалась угроза распространения огня на близлежащие складские помещения. Принятыми мерами пожарных пожар локализован в 17:20 часов и ликвидирован в 17:29 часов.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров.


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