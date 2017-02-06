Избран новый председатель правления АО «Казпочта»

Сакен Сейтжаппарович Сарсенов был назначен Советом директоров председателем правления компании АО «Казпочта», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

На встрече с коллективом АО «Казпочта» Умирзак Шукеев поблагодарил Багдата Мусина за вклад в развитие компании: «Финансовые и операционные результаты компании за 2015-2016 годы достигнуты на положительном уровне, и это несмотря на то, что этот период был сложным как для Компании, так и для отрасли в целом. Багдат Батырбекович, благодарю Вас за вклад в развитие АО «Казпочта» за время Вашего управления, а также желаю успехов в достижении поставленных целей и задач на ответственном участке в Генпрокуратуре РК».

Представляя коллективу нового главу компании, Умирзак Шукеев отметил: «Сакен Сарсенов зарекомендовал себя в качестве грамотного руководителя. Полагаю, что опыт работы в отрасли связи РК, оптимизации и автоматизации государственных услуг, модернизации и становлении «Правительства для граждан» позволят ему успешно руководить АО «Казпочта».

Сарсенов Сакен Сейтжаппарович родился 2 февраля 1977 года. В 2000 году окончил Московский государственный авиационный институт по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». Получил второе высшее образование по специальности «Юриспруденция» в Евразийском гуманитарном институте.

В 2000 году поступил на государственную службу в качестве ведущего специалиста Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. Занимался вопросами контроля за использованием радиочастотного спектра Республики Казахстан.

В период с ноября 2000 года по октябрь 2003 года работал заведующим отделом организации защиты информации РГП «Центр информатизации финансовых систем» Министерства финансов Республики Казахстан. Курировал вопросы организации защиты информационных систем и ресурсов министерства с применением технологии адаптивной безопасности, которая была впервые внедрена в Республике Казахстан.

В 2003 году назначен на должность заместителя председателя правления АО «Национальные информационные технологии», где занимался вопросами реализации проектов в рамках государственных программ по развитию национальной информационной инфраструктуры и инфраструктуры «электронного правительства», а также сопровождением межведомственных информационных систем. В этот период были запущены государственные базы данных «Физических лиц», «Юридических лиц», портал электронного правительства, регистр недвижимости, единая система электронного документооборота (ЕСЭДО).

С апреля 2008 года по октябрь 2009 года работал в качестве Управляющего директора по электронным услугам АО «Қазақтелеком». Курировал вопросы развития бизнес-проектов, создания новых интерактивных и транзакционных сервисов в Казнете, а также реализацию проектов электронного образования в РК и построения сети на базе технологии мобильного WiMAX. Разработал концепцию перехода от телекома к инфокому.

С сентября 2009 года по 30 марта 2010 года - заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Разработал и внедрил систему электронной регистрации уголовных дел (электронный КУЗ).

С марта 2010 года по январь 2012 года - вице-министр связи и информации Республики Казахстан. В этот период были запущены услуги 3G, цифрового спутникового и эфирного телевидения, модернизированы и автоматизированы центры обслуживания населения (ЦОН), переданные ведомству 11 марта 2011 года. 1 февраля 2012 года назначен вице-министром транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (Постановление Правительства Республики Казахстан № 180 от 01 февраля 2012 года). На этой должности продолжил работу по снижению тарифов на услуги связи и автоматизации государственных услуг, курировал запуск 4G, начало проекта MNP, открытие специализированных Центров обслуживания населения для автовладельцев.

В апреле 2014 года назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по связи и информации. Занимался развитием IT-сферы, отрасли телекоммуникаций, ЦОН и электронного правительства.

Таким образом, последние 7 лет осуществлял деятельность в качестве вице-министра связи и информации, транспорта и коммуникаций, по инвестициям и развитию, информации и коммуникаций РК.

С 6 февраля 2017 года является Председателем правления АО «Казпочта».