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В Алматинской и Костанайской областях частично перекрыты дороги

6 февраля 2017, 18:47

Причиной введения ограничений стало ухудшение видимости.


6 февраля в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ушарал - Достык» км 83-184, участок от с. Коктума до с. Достык. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».

В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. «Костанай – Аулиеколь - Сурган» - км 108-232, участок от п. Аулиеколь до границы Акмолинской области;

2. «Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный - Костанай», км 231-389, участок от границы Актюбинской области до с. Денисовка;

3. «Денисовка – Житикара – Мюктиколь – граница с РФ», км 82-174, участок от Житикары до границы РФ;

4. «Жезказган - Петропавловск», км 252-377, участок от границы Карагандинской области до границы Акмолинской области.

Для общественного автотранспорта ведены ограничения на автодорогах:

1. «Денисовка – Житикара – Мюктиколь – граница с РФ», км 0-50, участок от с. Денисовка до г. Житикара;

2. «Екатеринбург - Алматы», км. 558-729, участок от г. Костанай до границы СКО;

3. «Костанай – Аулиеколь - Сурган», км 3-108, участок от г. Костанай до п. Аулиеколь;

4. «Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный - Костанай», км 389-503, участок от п. Денисовка до г. Рудный;

5. «Мамлютка - Костанай», км 180-404, участок от границы Северо-Казахстанской области до г. Костанай.


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