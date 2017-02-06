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Напавший с ножом на прохожих житель Лондона признал свою вину

6 февраля 2017, 18:27

После нападения на Рассел-сквер на улицах Лондона появилось больше полицейских.


19-летний житель юго-западного Лондона Закария Булхан признал свою вину в убийстве американской туристки и ранении еще пяти человек, на которых он напал с ножом на площади Рассел-сквер в центре британской столицы в августе прошлого года. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Булхан согласился признать себя виновным в непредумышленном убийстве на почве психического расстройства, а также в ранении людей. Ранее ему были предъявлены обвинения в умышленном убийстве и покушении на убийство, однако суд учел его признательные показания.

Закария Булхан - гражданин Норвегии родом из Сомали. В 2002 году он переехал в Британию и вплоть до своего ареста жил на юге Лондона с матерью и сестрой. Судьи приняли к сведению, что в момент нападения у Булхана случился острый приступ параноидальной шизофрении.

Сообщение о нападении поступило в полицию поздно вечером 3 августа прошлого года. Позвонившие в полицию сказали, что неизвестный мужчина на Рассел-сквер рядом с Британским музеем нападает с ножом на прохожих.

В результате этой атаки скончалась гражданка США, еще пять человек - главным образом туристы из США, Австралии и Израиля, получили ранения. К настоящему моменту они уже поправились.

Погибшая - 64-летняя пенсионерка Дарлин Хортон - приехала в Лондон на каникулы со своим супругом и на следующий день должна была возвращаться домой в США.

Уже через несколько часов после инцидента полиция Лондона сообщила об аресте 19-летнего жителя юго-восточного Лондона, подозреваемого в нападении. Им оказался норвежец сомалийского происхождения.


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