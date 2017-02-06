В Казахстане не предусмотрено наказание для тех, кто зарабатывает на временной регистрации

Какие меры могут быть предприняты в отношении тех, кто зарабатывает деньги на временной регистрации и предусмотрено ли вообще наказание в таких случаях? Как оказалось, нет, пишет газета «Костанайские новости».

С 1 января 2017 года в Казахстане введена обязательная регистрация граждан по месту временного проживания. Стоимость госпошлины за оформление временной регистрации составляет 227 тенге.

Ранее сообщалось о ситуации, которая произошла с жителями дома по улице Герцена, 29 в Костанае. Хозяин квартир в общежитии вывесил объявление о том, что за прописку придется выложить 2500 тенге. Такие требования предприниматели объяснили тем, что с каждым жителем в ЦОН не наездишься и назвали ситуацию «услугой» для людей. В случае, если люди не захотят пойти на такие условия, их попросят освободить помещение.

Начальник управления миграционной полиции Костанайской области Кайрат Дутпаев рассказал, что порой цены за временную прописку достигают и 5 тысяч тенге. Но вмешаться в процесс нельзя.

«Это гражданско-правовые отношения. Мы не можем туда вмешиваться. Если точно говорить, по закону наказание за подобные действия не предусмотрено», — сообщил Дутпаев.

В департаменте государственных доходов по Костанайской области объяснили, что попробовать наказать хозяина квартиры по части неуплаты налога с дохода — тоже проблематично. Чаще всего арендодатели не зарегистрированы как ИП. А если попробовать наказать зарегистрированных предпринимателей, то наказывать их будут как раз из-за неуплаты налога с дохода, а не за повышение стоимости прописки.

Тогда руководитель департамента ЦОН по Костанайской области Еркин Жумабай заявил, что действия хозяев общежития незаконны, ведь государством установлена единая пошлина в 227 тенге. Жумабай посетовал, что это не первый подобный случай в городе.

Как стало известно изданию, это не единственный случай в Костанае, когда хозяева недвижимости устанавливают свою цену за временную регистрацию. Стоимость временной прописки варьируется от 1500 тенге и выше.

За нарушение нормы о временной регистрации предусмотрен штраф в размере 10 МРП (22 690 тенге). К ответственности привлекаются и гражданин, и владелец недвижимости, в которой более одного месяца временно проживает незарегистрированный человек.