Димаш Кудайбергенов встретился с Джеки Чаном

Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов, который сейчас находится в Китае, встретился с актером Джеки Чаном, сообщает Zakon.kz. Об этом исполнитель сообщил в своем Instagram.

По словам певца, инициатором встречи стал Джеки Чан, который увидел выступление Димаша по телевизору.

«На встрече актер подарил мне свою эксклюзивную куртку, а также фирменное устройство для прослушивания музыки. А я подарил ему казахский чапан и домбру», - рассказал певец.

По его словам, он также сыграл для Джеки Чана на домбре композицию Нургисы Тлендиева "Алкиса". В свою очередь, певца Джеки Чан научил приемам из фильма Kung Fu Yoga.

Кудайбергенов также сообщил, что его любимый с детства актер дал ему ценные советы. «С нетерпением жду новой встречи! Мечты сбылись», - написал Кудайбергенов.