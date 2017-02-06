В Японии пройдет первая в мире операция по пересадке сетчатки глаза

Институт RIKEN и больница при Центре передовой медицины в японском городе Кобе начнут отбор пациентов для проведения экспериментальных операций по пересадке сетчатки глаза, выращенной из искусственных многофункциональных стволовых iPS-клеток другого человека, сообщает РИА Новости.

"Это является важным исследованием, которое определит тип лечения в будущем", — цитирует телеканал NHK руководителя проекта Масаё Такахаси. Она также добавила, что предстоящие клинические исследования являются "большим шагом в сторону практического применения" открытия.

Сообщается, что всего планируется отобрать пятерых пациентов. Подобные клинические исследования стали возможны после того, как министерство здравоохранения Японии выдало соответствующее разрешение. В ходе эксперимента ученые будут использовать многофункциональные стволовые iPS-клетки другого человека для выращивания клеток ретинального пигментного эпителия сетчатки, а затем пересадят их пациентам с возрастной макулярной дегенерацией (макулодистрофией). В случае успеха испытаний такой метод позволит сократить время выращивания клеток сетчатки с 11 месяцев до одного и в несколько раз удешевить стоимость процедуры.

Первая в мире операция с использованием искусственных многофункциональных клеток iPS была проведена в сентябре 2014 года. У 70-летней пациентки с тяжелым заболеванием сетчатки — возрастной макулярной дегенерацией (макулодистрофией) — взяли клетки кожи, из которых вырастили искусственные стволовые клетки iPS. Из них затем были выращены клетки ретинального пигментного эпителия сетчатки, которые и были пересажены в процессе операции.

В 2006 году профессор университета Киото Синъя Яманака впервые в мире получил стволовую клетку из обычной клетки кожи человека. Клетки получили название индуцированных плюрипотентных (многофункциональных) стволовых клеток (iPS). Они способны формировать клетки различных органов. Таким образом, стало возможным создавать ткани и органы из клеток самого пациента взамен поврежденных или утерянных из-за болезни или травмы. За это открытие в 2012 году Яманака был удостоен Нобелевской премии.

За десять лет после открытия iPS-клеток ученые научились "создавать" клетки разных органов. Главной проблемой, тормозящей использование таких клеток в медицине, по-прежнему остается высокий риск развития раковых заболеваний.

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