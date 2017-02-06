Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе
При этом она утверждает, что властям необходимо придерживаться позиции, что это "война России против Украины".
Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе, сообщает РИА Новости.
"Нам необходимо точно принять закон об оккупированных территориях, необходимо ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях. Нужно прекратить это хамство с торговлей с оккупированными территориями", — сказала Тимошенко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.
При этом она утверждает, что властям необходимо придерживаться позиции, что это "война России против Украины".
Возможность введения военного положения в Донбассе не исключила и замглавы крупнейшей в Раде фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.
"Если такое обострение будет продолжаться длительный период и это будет грозить экологической безопасности, гуманитарной безопасности мы допускаем введение военного положения", — уточнила она.
При этом замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев ранее заявил, что введение военного положения в связи эскалацией ситуации в Донбассе пока не обсуждается.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Фото © РИА Новости. Стрингер
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