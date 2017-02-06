Большинство истребителей ВМС США не могут летать – СМИ

Почти две трети (62%) палубных истребителей ВМС США F/A-18 Hornet и Super Hornet не могут летать, пишет газета Defense News.

По данным издания, как передает РИА Новости, сейчас 27% истребителей проходят техническое обслуживание, еще 35% ждут необходимых запчастей. Основной причиной такой ситуации называется нехватка денег на ремонт.

По данным ВМС США, не могут летать 53% (1,7 тысячи единиц) всех воздушных судов, относящихся к военно-морскому флоту, — боевые, патрульные и транспортные самолеты, а также вертолеты.

В начале февраля глава Пентагона Джеймс Мэттис распорядился подготовить обоснование для пересмотра бюджета ведомства на 2017 финансовый год с целью повышения боеготовности американских военных для борьбы с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в России). Генерал отметил, что пересмотр бюджета касается не только текущего, но и последующего года, а также оборонной программы в период с 2019 по 2023 год.

По словам представителей ВМС США, в случае, если бюджет будет увеличен, в первую очередь необходимы средства на содержание, а не на строительство новых кораблей. "Наши приоритеты однозначно сфокусированы на готовности (к выполнению заданий) — это необходимо, чтобы самолеты смогли летать, корабли и подводные лодки плавать, моряки были обучены и готовы", — заявил один из чиновников американских ВМС.

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