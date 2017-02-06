В Кыргызстане смерть двух пациентов связали с приемом казахстанского препарата

В Научном центре противоинфекционных препаратов Казахстана, который и проводил исследования препарата в Кыргызстане, заявляют, что данная информация о смертях больных не соответствует действительности.

Комиссия Министерства здравоохранения Киргизии подтвердила смерть двоих человек в результате приема "противотуберкулезного" препарата ФС-1. Об этом сообщил глава общественно-наблюдательного совета Минздрава Айбар Султангазиев, пишет издание «Заноза».

Напомним, ранее в Генеральной прокуратуре КР возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц Национального центра фтизиатрии и департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники по статьям "Злоупотребление должностным положением" и "Служебный подлог" УК КР по факту незаконного клинического исследования противотуберкулезного лекарственного препарата ФС-1.

По информации Генпрокуратуры КР, в ходе применения препарата на 54 пациентах у 10 из них развились побочные эффекты, также имеются два факта с летальным исходом.

Однако в Научном центре противоинфекционных препаратов Казахстана, который и проводил исследования препарата в Кыргызстане, заявляют, что данная информация о смертях больных не соответствует действительности.

Выписки из заключения комиссии:

"...Учитывая молодой возраст больной, ее клинический диагноз "инфильтративный туберкулез легких средней степени тяжести", необоснованный прием йод-содержащего комбинированного препарата ФС-1, параклиническое подтверждение наличия глиоза в головном мозге (данные МРТ), глиоз развился по причине усиления воспалительного процесса в легких и гематогенного заноса инфекции в ЦНС с последующим развитием менингоэнцефалита.

Анализируя вышеизложенное, можно предположить, что больная А. Т., 1991 года рождения, умерла от прогрессирования основного заболевания вследствие активации воспалительного процесса в легких и дальнейшего диссеминирования туберкулезной инфекции в ткани головного мозга (глиоз, менингоцефалит) под сочетанным воздействием йода и лития, присутствующих в составе препарата ФС-1, что непосредственно подтверждает прямое влияние препарата ФС-1 на смертельный исход данной больной".

"... У. Т., 23 года. Диагноз: "диссеминированный туберкулез с распадом, устойчивость к 4 препаратам". Болен туберкулезом с 2010 года. Постоянно прерывал лечение до марта 2015 года. Получал лечение с 14 октября 2015 года по 12 января 2016 года в Национальном центре фтизиатрии. Возможно развитие широкой лекарственной устойчивости. Сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой и других систем не было.

Смертельный исход второго больного также, предположительно, наступил вследствие прогрессирования основного заболевания (диссеминированного туберкулеза) и дальнейшего развития дыхательной и сердечной недостаточности вследствие активации воспалительного процесса в легких под воздействием препарата ФС-1".



