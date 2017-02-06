Жительница Мосула рассказала, как боевики пытали детей до смерти

Во время оккупации Мосула террористы "Исламского государства" прибегали к зверским пыткам, не щадя даже женщин и детей, сообщила агентству Sputnik Arabic одна из жительниц города под псевдонимом С.

Как рассказала С., террористы ИГ нападали на маленьких детей, оставленных без присмотра, и жестоко над ними издевались. С. сообщила о двух случаях похищения девочек, которым не исполнилось и десяти лет. Женщины из ИГ схватили их и предложили родителям самим выбрать наказание: плеть или укус. Родители выбрали укус, предполагая, что в худшем случае на теле ребенка останется след от зубов. На самом деле "укус" производился специальным металлическим приспособлением, которое наносит глубокие болезненные раны. В результате обе девочки скончались от сильного кровотечения.

Боевики предъявляли строгие требования к одежде жителей города и жестоко наказывали за любое несоответствие "дресс-коду". Женщины были обязаны носить только черную одежду, даже носки и сумка не должны были отличаться по цвету. Разрешалось носить обувь только на плоской подошве, а любой макияж был под запретом. Еще одним обязательным элементом одежды были перчатки. Боевики также заставляли женщин закрывать лицо двумя слоями ткани. Многие не могли дышать в таком одеянии и месяцами не выходили из дома.

По словам С., во время оккупации по всему городу стояли специальные "наблюдатели", которые внимательно изучали каждого человека. Избежать встречи с ними было невозможно. От "наблюдателей" всегда можно было получить удар хлыстом или штраф за любую провинность, причем никакие оправдания террористов не интересовали.

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Однажды на рынке в восточном Мосуле боевики остановили женщину и сняли покрывало с ее лица. После этого ей дали 30 ударов плетью прямо на улице. Соседи молча наблюдали за пыткой, но ничего не сделали, потому что боялись оказаться на ее месте. Через несколько часов избитая женщина умерла.

"Наблюдатели" от ИГ следили не только за женщинами. Они требовали, чтобы мужчины не сбривали бороды и носили укороченные брюки, как у террористов. Очень жестоко наказывалось курение — курильщиков били плетью, некоторых помимо телесного наказания штрафовали. Боевики также не терпели никакой критики в свой адрес. За это "преступление" людям зашивали рот.

По словам С., она и ее семья старались не выходить из дома. Первый год оккупации они постоянно смотрели телевизор и общались с друзьями через интернет. Когда террористы окончательно отрезали Мосул от внешнего мира, С. и ее родственники пытались отвлечься от ужасов оккупации чтением. Детей на улицу не выпускали, что сказалось на их физическом и психологическом здоровье.

В таких условиях не могло быть и речи об образовании или здравоохранении. По словам С., детей не вакцинировали, многих из них до года не показывали врачам. Несмотря на то, что медицинское обслуживание в городе сохранилось, люди избегали визитов к докторам. В Мосуле было много врачебных кабинетов, где прием вели люди из ИГ, которые искали любой повод, чтобы наказать пациента за неправильное понимание ислама и неисполнение исламских законов. В итоге лечение превращалось в унижения и оскорбления.

Фото © AFP 2017/ Bulent Kilic