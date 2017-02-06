Коллекторы выложили в интернет порно c участием должницы
Сейчас полицейские ведут розыск коллекторов.
Невольной жертвой разборок коллекторов с должником стала жительница Петрозаводска. Вышибалы требовали от неё погасить чужой долг, а когда та отказалась — выложили сфабрикованное порно с её участием в Интернет. Об этом сообщает "Дни.ру".
После случившегося женщина обратилась в полицию, а правоохранители передали её дело в прокуратуру, где выяснилось, что в январе 2017 года жительнице Петрозаводска действительно неоднократно звонили неизвестные ей люди и требовали от неё оплатить задолженность по кредиту, который она не брала.
В настоящий момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов" и "Клевета".
Сейчас полицейские ведут розыск коллекторов.
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