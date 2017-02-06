В Казахстане ежегодно умирают от рака 13 тысяч человек

Больше 36 тысяч казахстанцев заболели раком в 2016 году. Статистику привели сегодня специалисты: ежегодно от онкологии в нашей стране умирает 13 тысяч человек. Высокая смертность по-прежнему преобладает в Северном и Восточном Казахстане, сообщает телеканал КТК.

Среди опухолей у женщин на первом месте рак молочной железы, у мужчин – рак легких. Также у представителей сильного пола отмечается резкий рост злокачественных новообразований простаты. В рейтинге онкодиагнозов он поднялся с девятой позиции на четвертую.

Врачи напоминают, что самым действенным способом борьбы с недугом является ранняя диагностика. На территории Казахстана работают 18 спецдиспансеров, где граждане могут пройти бесплатное обследование.

Диляра Кайдарова, директор в КазНИИ онкологии и радиологии:

- Скрининги у нас сейчас проводятся. Восемь видов скрининга. Это все бесплатно для нашего населения. Это рак шейки матки, рак молочной железы, рак пищевода и желудка, рак кишечника, рак простаты (для мужчин) и рак печени. То есть такого большого количества скринингов нигде в мире не проводится.