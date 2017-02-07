Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Более 80% мексиканцев не одобряют деятельность Трампа

7 февраля 2017, 00:18

Примечательно, что около 11% опрошенных заявили, что вообще не знают, кто такой Барак Обама.


Число мексиканцев, не одобряющих деятельность Дональда Трампа как президента США, достигло 81%, свидетельствуют данные опроса социологической компании Consulta Mitofsky. Об этом пишет РИА Новости.

Опрос был проведен через десять дней после вступления Трампа в должность главы соседнего государства, за которые он успел заявить о начале строительства стены на границе между двумя странами и возможном пересмотре положений соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли NAFTA.

Всего 4% респондентов в Мексике ответили, что положительно оценивают первые дни работы Трампа, еще порядка 8% сказали, что их мнение о президенте США удовлетворительное, отмечает El Economista.

При этом позиции предшественника Трампа Барака Обамы значительно лучше среди мексиканцев, несмотря на массовые депортации, начавшиеся при его правлении.

Так, 40% респондентов оценили его работу как удовлетворительную, почти 31% назвали результаты правления Обамы хорошими, а число негативных отзывов о нем составило порядка 10%. Примечательно, что около 11% опрошенных заявили, что вообще не знают, кто такой Барак Обама.

Фото © AP Photo/ Evan Vucci


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...