Более 80% мексиканцев не одобряют деятельность Трампа

Примечательно, что около 11% опрошенных заявили, что вообще не знают, кто такой Барак Обама.

Число мексиканцев, не одобряющих деятельность Дональда Трампа как президента США, достигло 81%, свидетельствуют данные опроса социологической компании Consulta Mitofsky. Об этом пишет РИА Новости.

Опрос был проведен через десять дней после вступления Трампа в должность главы соседнего государства, за которые он успел заявить о начале строительства стены на границе между двумя странами и возможном пересмотре положений соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли NAFTA.

Всего 4% респондентов в Мексике ответили, что положительно оценивают первые дни работы Трампа, еще порядка 8% сказали, что их мнение о президенте США удовлетворительное, отмечает El Economista.

При этом позиции предшественника Трампа Барака Обамы значительно лучше среди мексиканцев, несмотря на массовые депортации, начавшиеся при его правлении.

Так, 40% респондентов оценили его работу как удовлетворительную, почти 31% назвали результаты правления Обамы хорошими, а число негативных отзывов о нем составило порядка 10%. Примечательно, что около 11% опрошенных заявили, что вообще не знают, кто такой Барак Обама.

Фото © AP Photo/ Evan Vucci