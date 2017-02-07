Аким Костанайской области подверг жесткой критике мытье заборов в мороз

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на встрече с населением раскритиковал мытье заборов в мороз, передает kstnews.kz.

Сегодня на встрече с населением, когда речь шла о приобретении дорожными предприятиями новой современной техники для уборки улиц города, в этот момент аким области и вспомнил резонанс, который был вызван информацией о «необычном» способе приведения в порядок улиц областного центра.

«Для людей, которые занимаются уборкой города, надо создавать хорошие условия, особенно для женщин! А получается, что они в -25 градусов моют заборы вручную!? Где это видано?! Чем больше будет техники, тем мы сможешь лучше убирать город. Костанай будет чище, уютнее и комфортнее. А ориентир для нас - Астана. Как там убираются и какая там техника- внимательно посмотрите», — дал задание аким области чиновникам Костаная.