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Аким Костанайской области подверг жесткой критике мытье заборов в мороз

7 февраля 2017, 00:59

Прошла встреча акима с населением.


Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на встрече с населением раскритиковал мытье заборов в мороз, передает kstnews.kz.

Сегодня на встрече с населением, когда речь шла о приобретении дорожными предприятиями новой современной техники для уборки улиц города, в этот момент аким области и вспомнил резонанс, который был вызван информацией о «необычном» способе приведения в порядок улиц областного центра.

«Для людей, которые занимаются уборкой города, надо создавать хорошие условия, особенно для женщин! А получается, что они в -25 градусов моют заборы вручную!? Где это видано?! Чем больше будет техники, тем мы сможешь лучше убирать город. Костанай будет чище, уютнее и комфортнее. А ориентир для нас - Астана. Как там убираются и какая там техника- внимательно посмотрите», — дал задание аким области чиновникам Костаная.


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