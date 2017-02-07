В Астане продают фальшивые талоны на бензин, об этом на своей странице в Facebook написала жительница Астаны, передает ИА «NewTimes.kz».

По словам девушки, приобрести талон предложил случайный прохожий на проспекте Республики.

«Народ! Я вчера так «лоханулась», аж стыдно! ))) Не повторяйте моих ошибок, будьте осторожны! Вчера на пр.Республики подошел мужчина лет 40 и предложил купить талоны на 92-й бензин, их было на 100 литров, я взяла – 50 литров. Сегодня заехала на Sinooil, а оператор говорит: «Фальшивые!» ))))», — написала Natusya Olshot.

Напомним, в Казахстане поднялись цены на бензин. В частности, стоимость АИ-92 на автозаправках Астаны варьируются от 139 до 145 тенге за литр.





