Расчленивший тело гей-партнера итальянец умер в английской тюрьме

Брицци признал свою вину в убийстве и расчленении 59-летнего констебля.

Итальянец Стефано Брицци, приговоренный судом Англии к пожизненному тюремному заключению за убийство полового партнера и попытку растворить расчлененное тело в тазу с кислотой, скончался в тюремной камере, пишет ВВС.

Министерство юстиции подтвердило смерть 51-летнего осужденного. По сообщению британских властей, Брицци умер в воскресенье в тюрьме Белмарш. Причина смерти пока не называется.

Тюрьма Белмарш расположена в юго-восточном пригороде Лондона, в ней содержатся особо опасные преступники.

Брицци, проживавший на юге Лондона, обвинялся в убийстве и расчленении своего гей-партнера - 59-летнего констебля Гордона Семпла. Его тело было обнаружено в квартире Брицци после жалоб соседей на неприятный запах.

Подсудимый признал свою вину. В ноябре 2016 года присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу, а спустя месяц судья назначил Брицци пожизненное заключение с правом ходатайствовать об условно-досрочном освобождении не ранее чем через 24 года.

Брицци познакомился с констеблем Семплом через мобильное приложение для гей-знакомств Grindr. Перед занятием сексом оба употребили наркотики, а также прибегали к элементам БДСМ и эротической асфиксии. Во время сексуальных игр полицейский скончался.

Подсудимый пытался убедить суд, что смерть его партнера наступила случайно, но присяжные ему не поверили.

Через несколько дней после происшествия Брицци купил в магазине большой пластиковый таз, лист перфорированного металла и множество разных чистящих средств, расчленил тело констебля, но избавиться от него не смог.

Подсудимый рассказал на суде, что был фанатом телесериала Breaking Bad (в русском прокате - "Во все тяжкие"), героям которого удается растворить тело убитого ими гангстера в кислоте.

Он также признал, что во время совершения преступления находился под воздействием наркотика.

При этом Брицци отверг обвинения в попытках употребить в пищу часть тела Семпла. Следователи заявляли, что обнаружили на кухне часть ребра констебля, на которой были следы зубов Брицци.

Родственники Брицци на суде отзывались о нем как о вежливом и заботливом человеке, который очень любил свою семью.