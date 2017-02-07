25 февраля истекает срок сдачи статотчетности по формам Э-коммерция, 1-инновация за 2016 год. Проверьте себя в списках!

Уважаемые респонденты!

25 февраля 2017 года истекает срок сдачи статистической отчетности по формам .

Отчет по форме Э-коммерция «Отчет об электронной коммерции» представляют юридические лица, независимо от вида деятельности, с численностью работающих свыше 50 человек, а также попавшие в выборку юридические лица, независимо от вида деятельности, с численностью работающих до 50 человек и индивидуальные предприниматели с основным видом деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности: 47 - «Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами»; 56 - «Услуги по предоставлению продуктов питания и напитков», осуществляющие реализацию товаров и услуг через сеть Интернет.

Проверить себя в списке по форме :

Отчет по форме 1-инновация «Отчет об инновационной деятельности» представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом экономической деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 01-03, 05-09, 10-33, 35, 36-39, 41-43, 45-47, 49-53, 58-63, 64-66, 71, 72, 73, 85.4, 86.

Проверить себя в списке по форме :

В связи с внедрением ИС «Электронная статистическая отчетность», респондентам предоставляется возможность сдачи отчетов в электронном виде. Это потребует применения средств аутентификации и электронной цифровой подписи. Выдача средств аутентификации и электронной цифровой подписи осуществляется в Центрах регистрации Национального удостоверяющего центра размещенных при Центрах обслуживания населения. Перечень центров регистрации доступен на сайте Национального удостоверяющего центра.

Напоминаем Вам, что за несвоевременное представление, представление недостоверных первичных статистических данных предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со статьей 497 «Нарушение порядка представления первичных статистических данных» Кодекса РК «Об административных правонарушениях» непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок - влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства - в размере семи, на субъектов среднего предпринимательства - в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере сорока МРП.

Непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф на физических лиц в размере семи, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства - в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти МРП.