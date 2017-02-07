О представлении Расчета сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками по форме 851.00 в 2017 году

Напоминаем, что в соответствии с главой 69 Налогового кодекса физические и юридические лица, получившие земельный участок во временное возмездное землепользование (аренду), являются плательщиками платы за пользование земельными участками.

Не являются плательщиками платы:

плательщики единого земельного налога по земельным участкам, используемым в деятельности, на которую распространяется специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств;

концессионер по земельным участкам, предоставленным в целях реализации договора концессии, заключенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, - на срок, указанный в договоре концессии, но не более пяти лет со дня принятия решения о предоставлении права временного возмездного землепользования.

Сумма платы за пользование земельными участками исчисляется на основании договоров временного возмездного землепользования, заключенных с уполномоченным государственным органом по земельным отношениям, а на территории специальной экономической зоны - с местным исполнительным органом или администрацией специальной экономической зоны.

Плательщики платы представляют в налоговые органы по месту нахождения земельных участков расчет сумм текущих платежей по форме 851.00, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также индивидуальных предпринимателей по земельным участкам, занятым объектами налогообложения, налоговая база по налогу на имущество по которым исчисляется в соответствии со статьей 406 Налогового кодекса, и (или) выделенным под индивидуальное жилищное строительство. Расчет сумм текущих платежей представляется плательщиками платы не позднее 20 февраля отчетного налогового периода.

Лица, заключившие договор о временном возмездном землепользовании после начала налогового периода, представляют расчет сумм текущих платежей не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем заключения договора.

В первый налоговый период одновременно с расчетом сумм текущих платежей представляется нотариально засвидетельствованная копия договора о временном возмездном землепользовании, заключенного с уполномоченным государственным органом по земельным отношениям или с администрацией специальной экономической зоны.

В последующие периоды нотариально засвидетельствованная копия договора представляется только при изменении суммы платы или условий договора.

Плательщики платы, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, уплачивают в бюджет текущие суммы платы равными долями не позднее 25 февраля, 25 мая, 25 августа и 25 ноября текущего года.

В случаях предоставления государством земельных участков во временное возмездное землепользование после вышеперечисленных сроков уплаты платы первым сроком внесения в бюджет платы является следующий (очередной) срок уплаты.

В случаях предоставления государством земельных участков во временное возмездное землепользование после последнего срока уплаты платы сроком уплаты в бюджет считается 25 число месяца, следующего за месяцем предоставления земельного участка.

Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают суммы платы за пользование земельными участками не позднее 25 февраля отчетного налогового периода.

В случае получения земельного участка после установленного срока, уплата платы производится не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем получения земельного участка во временное возмездное землепользование.

Сумма платы уплачивается в бюджет по месту нахождения земельных участков.