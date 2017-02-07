Туман, гололед и ветер ожидаются в Казахстане 7 февраля
7 февраля 2017, 06:00
В Актюбинской области ночью местами ожидается ветер 18 м/с, метель.
На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняется местами снег, туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Акмолинской области местами ожидается метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области ночью местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя 17-22 м/с.
В Жамбылской области местами ожидается туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с. В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской, Карагандинской, Атырауской областях местами ожидается туман, в Атырауской области местами - гололед.
В Актюбинской области ночью местами ожидается ветер 18 м/с, метель.
В Костанайской области местами – метель, ночью на большей части, днем местами ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами - ветер 15-20 м/с, метель. В Западно-Казахстанской области местами – метель.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, днем ветер 15-20 м/с.
В Алматы днем -5°, ясно.
В Астане днем -15°, преимущественно облачно.
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Фото: GarageBiz
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