Туман, гололед и ветер ожидаются в Казахстане 7 февраля

На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняется местами снег, туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.





В Акмолинской области местами ожидается метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области ночью местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя 17-22 м/с.





В Жамбылской области местами ожидается туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с. В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской, Карагандинской, Атырауской областях местами ожидается туман, в Атырауской области местами - гололед.





В Актюбинской области ночью местами ожидается ветер 18 м/с, метель.





В Костанайской области местами – метель, ночью на большей части, днем местами ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами - ветер 15-20 м/с, метель. В Западно-Казахстанской области местами – метель.





В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, днем ветер 15-20 м/с.