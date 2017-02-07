Анонс 7 февраля: Полуфинал казахстанских хоккеистов на Универсиаде-2017

В этот день может решиться судьба Казахстана в медальном зачете Универсиады-2017.

Универсиада-2017 в Алматы приближается к своему завершению. 7 февраля, будут разыграны одни из последних медалей, сообщает Vesti.kz.





Сборной Казахстана предстоит не упустить награды в шорт-треке, завоевать "золото" в биатлоне и победить хоккеистов Чехии в борьбе за выход в финал.





Вид спорта: Горнолыжный спорт. Слалом. Мужчины;

Кто: Захар Кучин, Сергей Данов, Алексей Сысоев;

Во сколько: Начало в 10:00 - здесь и далее по времени Астаны ("Хабар")





Вид спорта: Сноуборд. Биг-эйр. Мужчины;

Кто: Степан Деонисьев, Александр Алексеев, Глеб Кармозин;

Во сколько: Начало в 11:30





Вид спорта: Биатлон. Масс-старт. Женщины 12,5 километров, мужчины 15 километров;

Кто: Василий Подкорытов, Владислав Витенко, Галина Вишневская, Елизавета Бельченко, Максим Браун, Антон Пантов, Тимур Куц, Дарья Усанова, Александра Сасина, Роман Еремин, Тимур Хамитгатин, Сергей Сирик, Алина Слепенко, Алина Райкина, Анна Кистанова, Анастасия Кондратьева.

Во сколько: Начало у женщин в 12:00, у мужчин в 15:00 ("Хабар")





Вид спорта: Лыжные гонки. Масс-старт. Женщины 15 километров;

Кто: Анна Шевченко, Анна Стоян, Ольга Мандрик, Ангелина Шурыга, Марина Матросова, Валентина Эбель;

Во сколько: Начало в 13:30





Вид спорта: Шорт-трек. Мужчины, женщины 1000 метров. Эстафета у мужчин (5000 метров), у женщин (3000 метров);

Кто: Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Айдар Бекжанов, Денис Никиша, Мерсаид Жаксыбаев, Ольга Тихонова, Нуртлек Кажгали, Ким Йонг А, Мадина Жанбусинова, Анастасия Крестова, Роман Письман;

Во сколько: Начало в 14:00 (KazSport)





Вид спорта: Фристайл. Лыжный кросс. Мужчины, женщины;

Кто: Айжан Сапиянова, Данил Бабакин, Олжас Кайрат, Мади Алдабергенов, Антон Муллаев;

Во сколько: Начало в 14:00 ("Казахстан")





Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Полуфинал;

Кто: Россия - Канада;

Во сколько: Начало в 16:00 ("Хабар")





Вид спорта: Хоккей с шайбой. Мужчины. Полуфинал;

Кто: Казахстан - Чехия;

Во сколько: Начало в 19:30 (KazSport)



