Утверждены перечень, формы и сроки отчетности микрофинансовых организаций и Правила их представления

В соответствии с Законом РК от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовых организациях» микрофинансовая организация обязана представлять отчетность в уполномоченный орган в сроки и порядке, определенные уполномоченным органом:

Согласно вышеуказанному, постановлением Правления Национального Банка РК от 28 ноября 2016 года № 272 утверждены перечень отчетности микрофинансовых организаций и Правила их представления.

Отчетность микрофинансовых организаций включает в себя:

1) отчет о расшифровке корреспондентских и текущих счетов, вкладов, размещенных в банках (форма отчета утверждена в приложении 2 к постановлению);

2) отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц (форма отчета утверждена в приложении 3 к постановлению);

3) отчет об основных источниках привлеченных денег (форма отчета утверждена в приложении 4 к постановлению);

4) отчет о микрокредитах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению в деталях, а также о размере резервов (провизий) (форма отчета утверждена в приложении 5 к постановлению).

Вышеуказанная отчетность представляется микрофинансовыми организациями в электронном формате ежеквартально не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (по месту нахождения микрофинансовой организации) в соответствии с утвержденными Правилами.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 17 февраля 2017 года..