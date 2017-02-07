Исекешев приехал на место коммунального ЧП в Астане
7 февраля 2017, 06:32
Градоначальник лично контролирует все работы.
Аким Астаны Асет Исекешев и его заместитель Косман Айтмухаметов прибыли на место аварии, передает Zakon.kz.
Градоначальник лично контролирует все работы, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сейчас на месте аварии с коллегами обсудили план действий. Несколько участков повреждённого кабеля восстановили. Однако в процессе подключения кабель не выдержал напряжения. Аварийная работает в настоящее время устраняет очередное повреждение. Работы , к сожалению , займут не менее часа. Причина в следующем : вандалы сняли медную оболочку кабеля, которая призвана обеспечить заземление и надёжность работы кабеля в случае замыкания . В данном случае два километра кабеля находятся без медной оболочки. Сети находятся в собственности Базиса. Сейчас поговорил с Беловичем о необходимости замены кабеля на антивандальный вариант (циркониево алюминиевый). Тем не менее, наши службы подключило два дизель- генератора (и один ещё Базис) и обеспечили временное энергоснабжение объектов , что позволило дать тепло, воду и работу лифтов", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 февраля в 23:53 по местному времени вышли из строя два высоковольтных кабеля, питающие распределительный пункт №187, который обеспечивает электроэнергией два столичных жилых комплекса - «Итальянский квартал» и «Городской романс». Причиной аварии стало короткое замыкание.
Фото: скриншот
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