Исекешев приехал на место коммунального ЧП в Астане

"Сейчас на месте аварии с коллегами обсудили план действий. Несколько участков повреждённого кабеля восстановили. Однако в процессе подключения кабель не выдержал напряжения. Аварийная работает в настоящее время устраняет очередное повреждение. Работы , к сожалению , займут не менее часа. Причина в следующем : вандалы сняли медную оболочку кабеля, которая призвана обеспечить заземление и надёжность работы кабеля в случае замыкания . В данном случае два километра кабеля находятся без медной оболочки. Сети находятся в собственности Базиса. Сейчас поговорил с Беловичем о необходимости замены кабеля на антивандальный вариант (циркониево алюминиевый). Тем не менее, наши службы подключило два дизель- генератора (и один ещё Базис) и обеспечили временное энергоснабжение объектов , что позволило дать тепло, воду и работу лифтов", - говорится в сообщении.